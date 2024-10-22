Без дополнительных мер безопасности: как живет зоопарк «Тайган», где три льва- «людоеда» растерзали женщину

В крымском зоопарке «Тайган» на прошлой неделе страшную смерть приняла Леокадия Перевалова. Сотрудница зашла в вольер к хищникам, чтобы навести порядок. Но две львицы и лев набросились на беззащитную женщину. Никто не видел, как умирала Леокадия. Когда в зоопарке ее хватились, то несчастную уже нельзя было спасти. Тело растерзанной крымчанки предали земле на кладбище Белогорска.
Владелец зоопарка «Тайган» Олег Зубков рассказал КП-Крым:
«Помощь семье погибшей окажем, какая потребуется».
Леокадия уже похоронила мать и отца, единственный ее сын служит в армии, а в Белогорске она жила вместе с мужем.
Хищников же не стали наказывать за инцидент — об усыплении даже и не шла речь.
И они сейчас не обделены вниманием и заботой: нашлись среди сотрудников и смельчаки, которые не боятся кормить и обихаживать троицу львов- «людоедов», которые лишили Леокадию жизни.
«Какие дополнительные меры безопасности предпримут в зоопарке? Может, будут проводиться усиленные инструктажи, установят камеры видеонаблюдения и усилят клетки хищников?» — спросил корреспондент КП-Крым у руководителя зверинца.
Ответ прозвучал отрицательный: «Нет, никаких дополнительных мер. Все необходимое и так давно сделано».
Олег Зубков считает, что трагедия произошла из-за роковой ошибки Леокадии Переваловой: женщина зашла в вольер, но не опустила перегородку, которая должна была защищать ее от хищников:
«Человеческий фактор, возможно, забывчивость. Леокадия Перевалова 18 лет проработала в парке и отлично знала, что и как нужно делать».
Он отмечает, что в день трагедии львы особенно агрессивно себя вели, потому что лил сильный дождь, а любая непогода, будь то ливень или штормовой ветер, накладывает отпечаток на их поведении — в хищниках просыпается охотничий инстинкт, и они становятся беспокойными.
Леокадию называли мамой всех хищников, потому что большинство львов и тигров она знала с рождения, с «пеленок», поэтому они были очень доброжелательно к ней настроены.
Троица «людоедов» в «Тайгане» живет всего второй год — эти львы раньше жили в Мариупольском зоопарке.
Следком Крыма завел уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
До четырех лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусматривает ч.2. ст. 143 УК РФ.