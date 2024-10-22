Без дополнительных мер безопасности: как живет зоопарк «Тайган», где три льва- «людоеда» растерзали женщину

В крымском зоопарке «Тайган» на прошлой неделе страшную смерть приняла Леокадия Перевалова. Сотрудница зашла в вольер к хищникам, чтобы навести порядок. Но две львицы и лев набросились на беззащитную женщину. Никто не видел, как умирала Леокадия. Когда в зоопарке ее хватились, то несчастную уже нельзя было спасти. Тело растерзанной крымчанки предали земле на кладбище Белогорска.