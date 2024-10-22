Уфа вошла в число восьми городов, которые будут бороться за звание «Столица Тотального диктанта — 2025». Соперниками башкирской столицы станут Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Ростов-на-Дону, Сириус и Чита. С 22 до 29 октября на сайте проекта пройдет голосование, в котором смогут принять участие все желающие. Отдать свой голос раз в 24 часа смогут все авторизированные пользователи. На следующем этапе города проведут предзащиту проектов перед штабом и Филологическим советом акции, по итогам которой будет определен шорт-лист финалистов. Победитель по результатам народного голосования проходит в финал автоматически. В период с 12 ноября по 28 января 2025 года города-финалисты будут работать с наставниками проекта, подготавливая презентации, чтобы 30 января представить их жюри в финале конкурса «Столица Тотального диктанта — 2025» в рамках традиционной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке». «Восемь лет назад мы решили кардинально изменить ход акции и организовали конкурс “Столица Тотального диктанта”, в котором за эти годы приняли участие более 80 городов — как российских, так и зарубежных. Каждый конкурс — это точка роста для городов, которые занимаются развитием акции, потому два основных вопроса, на которые отвечает городская команда в период подготовки: “Что может дать Тотальный диктант городу в случае вашей победы?” и “Как победа вашего города может усилить развитие акции как на региональном, так и на федеральном уровне?”», ― рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. Победитель конкурса «Столица Тотального диктанта» получает право принять на главной площадке автора текста диктанта, организовать студию онлайн-марафона и научно-популярные мероприятия, сопровождающие акцию. В разные годы столицами были Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил, Томск. Напомним, диктант пройдет 5 апреля 2025 года по всему миру. Участники напишут текст российской писательницы Марины Москвиной, которая войдет в жюри конкурса и примет участие в городских мероприятиях. По данным организаторов, прошлой весной «пятерку» за Тотальный диктант-2024 в Уфе получили 99 человек.