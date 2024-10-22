В Самарской области отметили снижение заболеваемости COVID-19

В Самарской области зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю показатель заболеваемости снизился на 24,7%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«По итогам 42 недели 2024 года в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 64,8, что на 24,7% ниже, чем на 41 неделе», -рассказали специалисты.
Однако на семи административных территориях региона заболеваемость все еще превышает среднеобластной уровень. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Похвистнево, Новокуйбышевске, Большеглушицком районе и Самаре. Уровень распространения инфекции в регионе варьировался от 0,81 до 1,07.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю в регионе заболело 2035 жителей, 62 из них были госпитализированы. При этом выздоровели 2561 человек.