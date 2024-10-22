В Самарской области отметили снижение заболеваемости COVID-19

Однако на семи административных территориях региона заболеваемость все еще превышает среднеобластной уровень. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Похвистнево, Новокуйбышевске, Большеглушицком районе и Самаре. Уровень распространения инфекции в регионе варьировался от 0,81 до 1,07.