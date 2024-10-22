Дмитрия Азарова допросили в рамках уголовного дела о предоставлении «Древу» участков в центре Самары и «Южном городе»

Застройщик в ноябре 2018 года получил три участка общей площадью 3,74 га на ул. Панова в центре Самары взамен удовлетворения прав 143 обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава» и 98 земельных участков общей площадью 173,8 га в Волжском районе Самарской области — в счет удовлетворения прав 169 дольщиков «Дубравы». Совокупная стоимость земельных участков на тот момент оценивалась в размере 2 млрд руб.
В декабре того же года региональный минстрой возглавил сын Николая Чудаева Евгений Чудаев. В апреле 2021 года Чудаев-младший ушел в отставку, так как, несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, правительство РФ так и не одобрило назначение сына застройщика на должность министра.
На ул. Панова в Самаре в 2019 году началось строительство ЖК «Панова Парк» переменой этажности (от 7 до 24 этажей). Согласно данным ЕИС ЖС, на участках построены более 92 тыс. кв. м жилья, 1 674 квартиры. Средняя стоимость 1 кв. м, по данным «ЦИАН», составляет около 200 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость объекта по нынешним ценам превышает 18 млрд руб.
На момент выделения земельных участков компании «Древо» в Самарской области было около 3 тыс. обманутых дольщиков, регион был одним из самых проблемных в стране по этому показателю «Таким образом, действия чиновников правительства господина Азарова могут квалифицироваться как ущерб бюджету региона и как грубые нарушения нацпроекта “Жилье и городская среда”», — говорит источник в следствии.
В конце 2023 года депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором говорилось о необходимости проверки должностных лиц правительства Самарской области при передаче земель «Древу».
По данным «Ъ-Волга», против Дмитрия Азарова дали показания его бывшие подчиненные, которые сообщили, что решения в пользу ДК «Древо» губернатор мог принять единолично. Экс-глава Самарской области, который сейчас проживает в Москве, по информации источников «Ъ-Волга» долгое время не реагировал на повестки явиться на допрос и пошел на этот шаг только после повестки следователя, где ему сообщалось, что в случае отказа на допрос его доставят принудительно. В рамках обоих уголовных дел бывший губернатор отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.