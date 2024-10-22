Дмитрия Азарова допросили в рамках уголовного дела о предоставлении «Древу» участков в центре Самары и «Южном городе»

По данным «Ъ-Волга», против Дмитрия Азарова дали показания его бывшие подчиненные, которые сообщили, что решения в пользу ДК «Древо» губернатор мог принять единолично. Экс-глава Самарской области, который сейчас проживает в Москве, по информации источников «Ъ-Волга» долгое время не реагировал на повестки явиться на допрос и пошел на этот шаг только после повестки следователя, где ему сообщалось, что в случае отказа на допрос его доставят принудительно. В рамках обоих уголовных дел бывший губернатор отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.