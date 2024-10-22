РАН и Минобрнауки планируют наладить госзаказ с квалифицированным заказчиком

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российская академия наук и Министерство науки и высшего образования РФ намерены запустить в 2025—2026 годах процесс государственного заказа с участием квалифицированных заказчиков. Об этом сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков на Московском международном химическом форуме.
«На Координационном совете по импортозамещению говорили об инициативе, которую мы с Минобрнауки хотим запустить в 2025—2026 годах — госзаказ с квалифицированным заказчиком. В роли таких высококвалифицированных заказчиков могут выступать высокотехнологичные компании, ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти — прим. ТАСС), сама РАН. Важно, чтобы те, кто заказывает исследования, помогали формулировать темы исследований и участвовали в экспертизе как тем, так и результатов», — рассказал академик Калмыков.
Как отметил вице-президент РАН, руководство промышленных компаний-заказчиков должно понимать, что речь идет не о текущих прикладных НИОКР, а о проектах с горизонтом планирования как минимум 3−5 лет. «При этом важно не бояться отрицательного результата, который возможен в сфере фундаментальной и поисковой науки, понимая, что в случае успеха нас может ждать прорыв в той или иной области. Часть этих тем уже утверждены, но большинство еще предстоит утвердить в 2025 году с тем, чтобы в 2026-м они получили финансирование», — подчеркнул Калмыков.
XII Московский международный химический форум проходит в ЦВК «Экспоцентр» при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Главная задача форума — обсуждение национального проекта «Новые материалы и химия». В числе приглашенных экспертов — представители органов власти, руководители высокотехнологичных и промышленных предприятий.