РАН и Минобрнауки планируют наладить госзаказ с квалифицированным заказчиком

Как отметил вице-президент РАН, руководство промышленных компаний-заказчиков должно понимать, что речь идет не о текущих прикладных НИОКР, а о проектах с горизонтом планирования как минимум 3−5 лет. «При этом важно не бояться отрицательного результата, который возможен в сфере фундаментальной и поисковой науки, понимая, что в случае успеха нас может ждать прорыв в той или иной области. Часть этих тем уже утверждены, но большинство еще предстоит утвердить в 2025 году с тем, чтобы в 2026-м они получили финансирование», — подчеркнул Калмыков.