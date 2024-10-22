В Ростове-на-Дону ветеранам вручили награды Республики Беларусь

В патриотическом центре «Победа» Ростова-на-Дону состоялось вручение медалей «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Церемонию приурочили к Дню народного единства. Информацию об этом публикует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Награды передали детям участников Великой Отечественной войны Ильи Жукова, Анастасии Монаховой и Клавдии Волчанской.
Также были награждены несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Николай Седов и председатель Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов Валентин Гербач.
С приветственным словом выступили первый заместитель губернатора Александр Скрябин, и. о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Виктор Харченко, и. о. руководителя Генерального консульства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону Дмитрий Шкурдь.
— В России и Республике Беларусь всегда будут помнить о том, что наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. Это наша общая история, — сказал Александр Скрябин.