Путин наградил волгоградку Наталию Буткову Орденом Дружбы за серебро Паралимпиады

Среди награжденных — и другие победители и призеры Паралимпийских игр. Все они отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже (Франция)».