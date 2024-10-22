Гендиректор «Пари НН» прокомментировал «огород» на нижегородском стадионе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал критику футболистов других клубов, которые назвали поле стадиона «огородом».
«Поле достаточно хорошего качества. Конечно, не пятерка, но и не тройка, — заявил Мелик-Гусейнов изданию “Спорт-экспресс”. — Мы оценивает поле на четыре с плюсом по нашей пятибалльной системе.
По его словам, стадион выдержал два матча за два дня, но к матчу против «Спартака» будет проводиться усиленная подготовка по восстановлению газона. В частности, здесь установят специальный обогревающий режим.