В Петербурге до весны 2025 года ограничат движение по Тихорецкому проспекту

Автомобилистам придется столкнуться с ограничениями проезда на участке между Северным и Светлановским проспектами. Работы по реконструкции сети займут несколько месяцев.
В петербургской администрации сообщили об ограничении проезда по Ждановской улице. Здесь на участке между Новоладожской улицей и Петровским переулком тоже начнут работы по строительству канализационной сети. Автомобильное движение в связи с этим ограничат до 25 декабря текущего года. По Петровскому переулку на время запретят сквозной проезд автомобилей.
Стало известно и о запрете проезда по автомобильной дороге в Александровском парке, в районе дома № 4. Здесь ограничения будут действовать до 16 апреля 2025 года. Для того чтобы предотвратить проезд автомобилей, на этом участке установят специальное ограждение.
Самое непродолжительное время терпеть неудобства придется водителям, которые часто ездят по улице Коммуны в районе 1-й и 2-й Жерновских улиц. Здесь движение транспорта по причине строительства газопровода ограничат с 23 до 25 октября.