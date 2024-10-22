В Петербурге до весны 2025 года ограничат движение по Тихорецкому проспекту

В петербургской администрации сообщили об ограничении проезда по Ждановской улице. Здесь на участке между Новоладожской улицей и Петровским переулком тоже начнут работы по строительству канализационной сети. Автомобильное движение в связи с этим ограничат до 25 декабря текущего года. По Петровскому переулку на время запретят сквозной проезд автомобилей.