Скончался известный российский телеведущий Андрей Егоршев

О смерти Андрея Егоршева сообщила его супруга Мария в своем аккаунте одной из социальных сетей. Она написала: «Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни».