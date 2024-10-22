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Скончался известный российский телеведущий Андрей Егоршев

Российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Источник: Первый канал

О смерти Андрея Егоршева сообщила его супруга Мария в своем аккаунте одной из социальных сетей. Она написала: «Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни».

Андрей Егоршев в девяностые годы вел телевизионную программу «Пресс-экспресс», сотрудничал с различными теле- и радиоканалами. Он преподавал в одном из российских вузов, а в последнее время занимался предпринимательством.

Причина, по которой телеведущий ушел из жизни, не сообщается.