Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области

— По данным Росгидромета, до конца суток 22 октября и в течение суток 23 октября местами в северо-восточных (Белокалитвинский) и южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.