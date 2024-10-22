Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области

В донском регионе продлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— По данным Росгидромета, до конца суток 22 октября и в течение суток 23 октября местами в северо-восточных (Белокалитвинский) и южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует:
— воздержаться от разведения костров;
— быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем;
— не бросать в лесу горящие спички и окурки;
— не выжигать сухую траву и камыш.
При необходимости звонить по телефонам «101» (с мобильного) или «01» (со стационарного).