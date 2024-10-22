Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области

Действует штормовое предупреждение.

Источник: телеграм-канал

В донском регионе продлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— По данным Росгидромета, до конца суток 22 октября и в течение суток 23 октября местами в северо-восточных (Белокалитвинский) и южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует:

— воздержаться от разведения костров;

— быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем;

— не бросать в лесу горящие спички и окурки;

— не выжигать сухую траву и камыш.

При необходимости звонить по телефонам «101» (с мобильного) или «01» (со стационарного).

МЧС