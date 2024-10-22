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Возле деревни Казанчи в связи с ремонтом закрыли мост

В Башкирии из-за ремонта закрыли мост.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 22 октября, в Башкирии закрыли мост. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Речь идет о сооружении возле деревни Казанчи на дороге Бакалы-Казанчи — а/д Дияшево-Нагайбаково. С 09:00 для проведения восстановительных работ по мосту закрыли движение для всех видов транспорта.

Власти предложили альтернативный вариант проезда: по дороге Дияшево-Нагайбаково через Казанчи, Новоурсаево, Александровка, Бузюрово, Михайловка и Старые Балыклы.

Об открытии движения чиновники обещают сообщить позже.

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