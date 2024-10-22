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Более трех тысяч га земли начали использовать по назначению в Иркутской области

Собственник привел в порядок сельскохозяйственные земли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье с начала этого года в сельскохозяйственный оборот ввели 3 159 гектара земли, а это значит, что теперь участки используют по назначению, для выращивания различных культур. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— Ранее нашли земельные участки, где по всей площади росло много сорняков и древесно-кустарниковой растительности. Собственника привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства в установленный срок, — рассказывают в пресс-службе Управления.

Специалисты вновь вернулись на участок в сентябре 2024 и увидели, что все нарушения устранили. Траву вырвали, деревья вывезли, землю местами вскопали. В итоге 23,7 гектара земли в Усть-Удинском районе ввели в оборот.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре провели конкурс водительского мастерства.