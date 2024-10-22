Более трех тысяч га земли начали использовать по назначению в Иркутской области

В Приангарье с начала этого года в сельскохозяйственный оборот ввели 3 159 гектара земли, а это значит, что теперь участки используют по назначению, для выращивания различных культур. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.