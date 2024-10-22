25 октября в Самаре начнется распределение свободных мест в детсадах

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).