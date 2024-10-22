В мэрии Калининграда рассказали, когда на Театральной заделают ямы и трещины

«Но непрофессионалу тяжело увидеть разницу. Если мы с вами посмотрим, то увидим так называемый деформационный шов асфальтобетона. Он отделяет ту часть работ, которая выполнялась в 2023 году, от той, которая не трогалась. У нас есть контракт по содержанию дорог. В его рамках подрядчик производит ежедневный мониторинг выявления аварийных дефектов. Мы формируем перечень неаварийных участков, которые нужно будет отремонтировать в 2025 году, и Театральная войдёт в этот список», — сообщил председатель комитета.