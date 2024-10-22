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В школе под Челябинском у 25 детей выявили пневмонию, на две недели объявлен карантин

В школе под Челябинском у 25 детей выявили пневмонию, на две недели объявлен карантин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

«С 22 октября по 5 ноября средняя школа № 11 в Коркинском округе по предписанию главного государственного врача региона закрыта на карантин. Причиной стало превышение эпидемиологического порога заболеваемости пневмонией — 25 случаев по школе», — прокомментировали в местной администрации.

Кроме того, карантин объявлен еще в 10 классах разных школ, где зарегистрировано два и более заболевших.

«Таким образом, почти восемьсот учащихся переведены на дистанционную форму обучения. Болеют и педагоги — на больничный ушли 14 учителей», — говорят власти.

Во всех школах организован «утренний фильтр»: детям мерят температуру, с признаками ОРВИ отправляют домой. Также усилена санитарная обработка кабинетов, регулярно проводится дезинфекция помещений.