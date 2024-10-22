ТАСС: заказчика покушения на Алихаджиева задержали благодаря показаниям киллера

«В сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство. На что тот согласился», — говорится в сообщении в ГСУ СК России по Московской области.