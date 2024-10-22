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«Один из самых живописных»: первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» почти завершился

Первый этап участка благоустройства «Уфимского ожерелья» завершен на 80%

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершается первый этап участка благоустройства «Уфимского ожерелья». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Речь идет об участке протяженностью четыре километра между тропой «Воронки» и спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон». Его мэр столицы Башкирии называет одним из самых живописных.

Готовность первого этапа, по словам сити-менеджера, составляет более 80%. Здесь обещают обустроить удобные вело-пешеходные тропы, современное освещение, детские, спортивные площадки, а также интерактивные зоны.

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