«Один из самых живописных»: первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» почти завершился

В Уфе завершается первый этап участка благоустройства «Уфимского ожерелья». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Речь идет об участке протяженностью четыре километра между тропой «Воронки» и спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон». Его мэр столицы Башкирии называет одним из самых живописных.
Готовность первого этапа, по словам сити-менеджера, составляет более 80%. Здесь обещают обустроить удобные вело-пешеходные тропы, современное освещение, детские, спортивные площадки, а также интерактивные зоны.
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