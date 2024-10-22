В Омских Нефтяниках преобразили сразу 6 дворов

В этом году в номинации «Решают люди» в Омске только в Советском округе воплощено в жизнь 27 проектов омичей (всего по городу к завершению подходит реализация 128 проектов), в том числе во дворах многоквартирных домов округа появилось 6 новых игровых комплексов.