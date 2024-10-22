В Омских Нефтяниках преобразили сразу 6 дворов

В Омске появилось 6 новых детских площадок. В мэрии рассказали о результатах конкурса муниципальных грантов. По итогам конкурса горожане определили в каких дворах появятся привлекательные и комфортные зоны для юных омичей.
Как напомнили в администрации округа, ежегодно в конкурсе муниципальных грантов принимают участие комитеты территориального общественного самоуправления, действующие на территории округа.
В этом году в номинации «Решают люди» в Омске только в Советском округе воплощено в жизнь 27 проектов омичей (всего по городу к завершению подходит реализация 128 проектов), в том числе во дворах многоквартирных домов округа появилось 6 новых игровых комплексов.
Площадки расположены по следующим адресам: ул. Бархатовой, 4, ул. Химиков, 47Б, ул. Андрианова, 36, пр-кт Мира, 23А, ул. 50 лет Профсоюзов, 97, ул. Загородная, 35.
Напомним, средства для номинации «Решают люди» конкурса муниципальных грантов были выделены по инициативе главы региона Виталия Хоценко.