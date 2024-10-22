Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омских Нефтяниках преобразили сразу 6 дворов

Мэрия отчиталась о реконструкции сразу 6 детских площадок в Нефтяниках.

Источник: Комсомольская правда

В Омске появилось 6 новых детских площадок. В мэрии рассказали о результатах конкурса муниципальных грантов. По итогам конкурса горожане определили в каких дворах появятся привлекательные и комфортные зоны для юных омичей.

Как напомнили в администрации округа, ежегодно в конкурсе муниципальных грантов принимают участие комитеты территориального общественного самоуправления, действующие на территории округа.

В этом году в номинации «Решают люди» в Омске только в Советском округе воплощено в жизнь 27 проектов омичей (всего по городу к завершению подходит реализация 128 проектов), в том числе во дворах многоквартирных домов округа появилось 6 новых игровых комплексов.

Площадки расположены по следующим адресам: ул. Бархатовой, 4, ул. Химиков, 47Б, ул. Андрианова, 36, пр-кт Мира, 23А, ул. 50 лет Профсоюзов, 97, ул. Загородная, 35.

Напомним, средства для номинации «Решают люди» конкурса муниципальных грантов были выделены по инициативе главы региона Виталия Хоценко.