Похоронят в один день в разных городах: выживший после 67 дней в море Пичугин не сможет проститься с братом и племянником

— Поговорили немного, но толком ничего не рассказывает. Говорит, что выйдет из больницы и тогда будет раздавать комментарии, — рассказывает о бывшем супруге корреспонденту КП-Иркутск Екатерина Пичугина.
Имя 46-летнего Михаила из Бурятии сегодня знает вся страна. Он — выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море, и он же русский робинзон. Питаясь сухой лапшой, консервированным горохом и собирая дождевую воду, сибиряк потерял половину начального веса — 50 кило. Его 49-летний брат и 16-летний племянник не смогли выдержать длительного истощения и переохлаждения. Сначала из жизни ушел подросток, а спустя 10 дней, отказываясь от еды из-за горя, скончался отец. Их тела нашли в той же моторной лодке, что и Михаила. Мужчина бережно обернул их брезентом, чтобы похоронить. Будто знал, что помощь обязательно придет. Так и произошло — у берегов Камчатки катамаран случайно заметил экипаж рыбацкого траулера с символичным названием «Ангел».
— Выжил с божьей помощью, — смеется сам Пичугин.
Состояние здоровья мужчины приводят в норму врачи Магаданской областной больницы. Сколько времени пациент проведет под пристальным наблюдением специалистов, прогнозировать сложно. Однако, пока ему рекомендован полный покой.
— Хотел поехать на похороны, но отпускать никуда его не торопятся. Говорит, что не разрешили ехать, — рассказывает Екатерина.
Как стало известно КП-Иркутск, Сергея Пичугина проводят в последний путь в родном Улан-Удэ. Там живет пожилая мать обоих братьев. Пичугина-младшего похоронят в Красноярске, где тот жил после развода родителей и собирался учиться в колледже. Церемонии прощания состоятся в один день — 25 октября. В настоящее время тела транспортируют в пункты назначения.
Напомним, Сергей и его сын приехали в гости к Михаилу на Сахалин, чтобы посетить Шантарские острова, порыбачить и увидеть китов. К путешествию готовились заранее: купили лодку «Байкат 470», запаслись спальниками, палатками и провизией. 4 августа родственники направились на острова вдоль берега, через мыс Перовского. 9 августа засобирались обратно. С собой у них было 20 литров воды и продукты, которых хватило бы примерно на две недели. Но, как только катамаран скрылся за горизонтом, связь с Пичугиными оборвалась. Оказалось, что их двигатель сломался, якорь оторвался, а весло сломалось. Из-за этого судно стало свободно дрейфовать. Семью разыскивали спасатели сразу трех регионов, но никто так и не смог найти хоть какую-то зацепку. Спустя месяц поиски прекратили. В это время туристы пытались привлечь внимание пролетающих вертолетов и проплывающих мимо кораблей, но тщетно. Не помогли даже ракетницы.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают расследование уголовного дела по статье 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». По предварительным данным, «Байкат 470» изначально не был предназначен для столь протяженного маршрута, а спасти жизни сибиряков мог обычный спутниковый телефон.