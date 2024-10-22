Похоронят в один день в разных городах: выживший после 67 дней в море Пичугин не сможет проститься с братом и племянником

Напомним, Сергей и его сын приехали в гости к Михаилу на Сахалин, чтобы посетить Шантарские острова, порыбачить и увидеть китов. К путешествию готовились заранее: купили лодку «Байкат 470», запаслись спальниками, палатками и провизией. 4 августа родственники направились на острова вдоль берега, через мыс Перовского. 9 августа засобирались обратно. С собой у них было 20 литров воды и продукты, которых хватило бы примерно на две недели. Но, как только катамаран скрылся за горизонтом, связь с Пичугиными оборвалась. Оказалось, что их двигатель сломался, якорь оторвался, а весло сломалось. Из-за этого судно стало свободно дрейфовать. Семью разыскивали спасатели сразу трех регионов, но никто так и не смог найти хоть какую-то зацепку. Спустя месяц поиски прекратили. В это время туристы пытались привлечь внимание пролетающих вертолетов и проплывающих мимо кораблей, но тщетно. Не помогли даже ракетницы.