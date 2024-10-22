Флор Янсен из Nightwish появится в новом альбоме метал-группы Testament

Вокалистка симфоник-метал-коллектива Nightwish Флор Янсен запишет фит с трэш-металистами Testament для их предстоящей пластинки.
«Я не хочу произносить слово “баллада”, но мы написали более медленную песню, как из 80−90-х», — рассказал лидер Testament Чак Билли в интервью AMFM Magazine. Он добавил, что в композиции со струнной секцией будет петь Янсен.
По словам Чака, группа не боится рисковать и выпускать более лиричные песни. Артисты пишут то, что им кажется правильным и подходящим.
Релиз 14-го лонгплея Testament ожидается в 2025 году. Nightwish, в свою очередь, недавно представили свой десятый студийник Yesterwynde.