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Флор Янсен из Nightwish появится в новом альбоме метал-группы Testament

Вокалистка симфоник-метал-коллектива Nightwish Флор Янсен запишет фит с трэш-металистами Testament для их предстоящей пластинки.

Источник: Звук

Вокалистка симфоник-метал-коллектива Nightwish Флор Янсен запишет фит с трэш-металистами Testament для их предстоящей пластинки.

«Я не хочу произносить слово “баллада”, но мы написали более медленную песню, как из 80−90-х», — рассказал лидер Testament Чак Билли в интервью AMFM Magazine. Он добавил, что в композиции со струнной секцией будет петь Янсен.

По словам Чака, группа не боится рисковать и выпускать более лиричные песни. Артисты пишут то, что им кажется правильным и подходящим.

Релиз 14-го лонгплея Testament ожидается в 2025 году. Nightwish, в свою очередь, недавно представили свой десятый студийник Yesterwynde.