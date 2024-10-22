Найден способ удешевить производство интегральных схем для систем связи

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Образцы кремниевых интегральных схем (ИС) для применения в отечественных СВЧ-приемниках и передатчиках с активными фазированными антенными решетками (АФАР) разработали ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Они будут использоваться в радиолокационных станциях, системах связи и телекоммуникации и позволят снизить потребление электричества и удешевить производство, сообщили в пресс-службе вуза.
«В России до сих пор аналогичные изделия выпускались только на основе нитрид-галлиевых (GaAs) технологий. Ученым ТУСУРа удалось разработать интегральные схемы на основе отечественных кремниевых процессов: такие изделия отличаются меньшим энергопотреблением и габаритами, высокой надежностью, а также дешевле в производстве», — сказано в сообщении.
Уже изготовлено несколько интегральных схем из комплекта, необходимого для приемо-передатчика: экспериментальные образцы интегральной схемы цифрового управляемого аттенюатора (необходим для управления амплитудой сигнала) и малошумящего (буферного) усилителя. Габариты каждой из ИС — около 1 мм на 1,5 мм. До конца 2025 года ученые планируют разработать еще две ИС.
«Разработка ИС цифрового управляемого аттенюатора и малошумящего усилителя на кремниевой технологии открывает возможность интеграции их с другими СВЧ-устройствами (управляемый фазовращатель, усилитель мощности) на одном кремниевом чипе. Это обеспечит создание высокоинтегрированных диаграммообразующих СВЧ ИС для приемопередающих модулей с АФАР S-диапазона на основе отечественной технологии. Внедрение ИС на отечественных предприятиях радиоэлектронной промышленности позволит снизить стоимость, энергопотребление и габариты радиоаппаратуры», — приводятся в сообщении слова директора НИИ микроэлектронных систем ТУСУРа Леонида Бабака.
Отмечается, что опытное и серийное производство разработанных ИС возможно будет организовать на отечественном предприятии АО «Микрон». В использовании или внедрении опытных и серийных образцов ИС для СВЧ приемопередатчиков с АФАР, систем связи и телекоммуникаций заинтересованы отечественные предприятия радиоэлектронной промышленности. Разработка ведется в рамках проекта «Приоритет-2030».