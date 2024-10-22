Найден способ удешевить производство интегральных схем для систем связи

Уже изготовлено несколько интегральных схем из комплекта, необходимого для приемо-передатчика: экспериментальные образцы интегральной схемы цифрового управляемого аттенюатора (необходим для управления амплитудой сигнала) и малошумящего (буферного) усилителя. Габариты каждой из ИС — около 1 мм на 1,5 мм. До конца 2025 года ученые планируют разработать еще две ИС.