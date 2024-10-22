В молодежной премии «ШУМ» примут участие иностранные журналисты и медиаспециалисты

«Мы специально не стали ограничивать участников Премии лишь одной номинацией. Медийщики — это очень разносторонние люди, поэтому мы даём возможность подать заявки сразу на несколько номинаций. Это позволит участникам рассказать о разных медиапроектах и повысить свои шансы на победу. Также очень важно и ценно то, что идею премии поддержали представители профессионального медиасообщества: это известные журналисты, редакторы изданий, руководители медиаслужб и другие лидеры индустрии».