В молодежной премии «ШУМ» примут участие иностранные журналисты и медиаспециалисты

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» продолжает прием заявок от молодых российских специалистов индустрии до 25 октября. Премия является одним из флагманских проектов Круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи «ШУМ» в Калининградской области.
Организаторами премии являются Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Калининградской области в лице Министерства молодежной политики региона. Генеральный партнер — госкорпорация «Росатом». К концу заявочной кампании на сайте премии собрано свыше 6000 регистраций — это молодые медиаспециалисты и журналисты со всех регионов России, которые вносят свой вклад в развитие индустрии.
В премии примут участие и медийщики из других стран — для этого совместно Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи создана специальная номинация World youth media. Участниками спецноминации могут быть журналисты, представители средств массовой информации, блогеры, копирайтеры, менеджеры по работе в социальных сетях и другие специалисты медиа индустрии в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор на международный заезд участников образовательной программы «ШУМ. Журналистика индустрии 5.0» Всероссийского молодежного форума «ШУМ», проходящего в период с 26 октября по 01 ноября 2024 года.
«Мы специально не стали ограничивать участников Премии лишь одной номинацией. Медийщики — это очень разносторонние люди, поэтому мы даём возможность подать заявки сразу на несколько номинаций. Это позволит участникам рассказать о разных медиапроектах и повысить свои шансы на победу. Также очень важно и ценно то, что идею премии поддержали представители профессионального медиасообщества: это известные журналисты, редакторы изданий, руководители медиаслужб и другие лидеры индустрии».
Помимо денежного приза в размере 750 000 рублей победители номинаций премии получат стажировки в крупных изданиях, а также возможность пройти образовательные программы от партнеров премии.
Победителю номинации «Прорыв года» будет предложена стажировка в «Ленте.ру», победители номинаций «Свои люди» и «Связующее звено» получат сертификат, дающий право сразу перейти на финальный этап отбора на программы «Мастерской новых медиа» в 2025 году, также финалисты номинации «Свои люди» получат приоритетное право прохождения конкурсного отбора на фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», трое победителей пройдут практику в одном из выбранных направлений в сфере медиа на берегу Чёрного моря в центре практики арт-кластера «Таврида», а победитель номинации «Яркий старт» сможет пройти стажировку в региональном отделении «Движения Первых», а также войти в состав детской дирекции финала конкурса «МедиаПритяжение».
Также участники премии, прошедшие конкурсный отбор, отправятся в блог-туры по уникальным местам России, где смогут встретиться с экспертами индустрии и даже принять участие в съемке документального фильма. В целях поддержки заявочной кампании премии организованы туры в музей «АТОМ» (г. Москва), на Белоярскую АЭС (Свердловская область), в исторические регионы России (ЛНР и ДНР), а также на космодром Байконур, где участники станут свидетелями запуска ракеты в космос.
«Наша премия — это не просто конкурс ради денежного приза. Медийщикам важно быть частью сообщества и постоянно развиваться в быстро меняющейся индустрии. Стажировки и образовательные программы, которые являются частью премии, несут в себе не меньшую ценность для молодого специалиста. Перенимать опыт у ведущих экспертов отрасли — возможность, которую нельзя упускать. Рады, что у нас получилось дать эту возможность и нашим иностранным коллегам».
Амбассадорами премии стали: ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1», директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики», директор института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс; автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3 Александр Малькевич; СЕО коммуникационного digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный; главный редактор Men Today Антон Иванов; основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, член академического совета «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики Кирилл Диденок; вице-президент АКАР, участник рейтинга топ-1000 российских менеджеров (2023, 2024) Алексей Парфун; автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; генеральный продюсер и главный редактор «Новости Первых», ведущий и корреспондент телеканала «Пятница», ведущий телеканала «Суббота», шеф-редактор новостной редакции ТНТ MUSIC, главный редактор POPCAKE Павел Мавриди. Совместно с амбассадорами оценивать заявки участников будет экспертный совет, в число которого входит свыше 60 опытных специалистов индустрии медиа.
Генеральный партнер премии — госкорпорация «Росатом».
Стратегический партнер премии — VK.
Официальным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co.
Информационные партнеры премии — «Лента.ру», «Газпром-Медиа Холдинг», медиагруппа «Комсомольская правда», медиахолдинг INDEPENDENT MEDIA, издательский дом «Аргументы и факты», «РБК Регионы», «Добро. Медиа».
Партнеры — «Школа RT», АКАР, арт-кластер «Таврида», АНО «Национальные приоритеты». Партнеры номинаций — «Движение Первых» (партнер номинации «Яркий старт»), «Мастерская новых медиа» (партнер номинаций «Связующее звено» и «Свои люди»), Наука.рф (партнер номинации «Цепная реакция»), VOICE (партнер номинации «Первая полоса»), Men Today (партнер номинации «Прорыв года») и «ТехИнсайдер» (партнер номинации «Цепная реакция»). Спецноминация «Семейные ценности» запущена в рамках проведения Года семьи в России. Партнер спецноминации World youth media — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.