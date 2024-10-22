Появление крыс на Поплавке стало неожиданностью для горвластей

«У нас, где появляются крысы? Где есть остатки еды, а это контейнеры для складирования твёрдых коммунальных отходов, — рассказала Дятлова. — Их появление на Поплавке для нас не сильно типичная история. Факт зафиксирован, выйдем и обработаем. Третье — ещё раз промониторим наши озёра. Когда нам поступает сигнал, либо обрабатывает “Чистота”, либо мы эту работу делаем совместно с управляющими компаниями».