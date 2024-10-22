Дежурные СпецЦОНы в Казахстане будут работать по-новому

"Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00. При этом обычные СпецЦОНы будут работать по прежнему графику — с 09:00 до 18:00.