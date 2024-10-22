Дежурные СпецЦОНы в Казахстане будут работать по-новому

"Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00. При этом обычные СпецЦОНы будут работать по прежнему графику — с 09:00 до 18:00.
Отметим, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан. К слову, в дежурных специализированных центрах обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18:00, а выдача документов — до 20:00", ― говорится в объявлении.
В госкорпорации напомнили, что дежурные ЦОНы также работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00.