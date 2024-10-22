В новых калининградских ЛиАЗах из-за транспортных карт «Волна Балтики» будут менять валидаторы

В новых калининградских автобусах марки ЛиАЗ полностью заменят стационарные валидаторы на другую модель. Об этом журналистам сообщил глава дорожно-транспортного комитета Антон Романов после оперативного совещания во вторник, 22 октября.
Действующие аппараты не принимают оплату по транспортным картам «Волна Балтики». Это неудобно как пассажирам, так и перевозчику. В каждом автобусе приходится работать кондуктору, который пробивает билет по «Волне» через свой терминал.
«Это [было] тестирование оборудования одного из банков, [его] решения не позволяли привязать “Волну Балтики”. Сейчас проведена торговая процедура. Новая система будет учитывать любые карты, в том числе и “Волну Балтики”. До конца января должны автобусы переоборудовать», — пообещал Романов.
В Калининграде постепенно увеличивается количество маршрутов, которые работают без кондуктора.