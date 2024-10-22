Памятник выдающему хирургу Федору Углову установили в Иркутской области

В Киренске сегодня, 22 октября, открыли памятник хирургу и академику Федору Углову. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области, событие приурочили к 120-летию со дня рождения выдающегося врача. Напомним, мужчина родился в деревне Чугуево Иркутской губернии и по сей день считается самым долгопрактикующим хирургом планеты.
— Его имя вписано в историю мировой медицины. Он выполнил более 10 тысяч операций, одну из последних провел накануне столетнего юбилея. Открытие памятника — это не только дань уважения Федору Григорьевичу, но и напоминание о великом земляке и благородности профессии врача, — рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Скульптура появилась в сквере рядом с корпусом поликлиники Киренской районной больницы. Также рядом стоит мемориальная плита «12 жизненных принципов Федора Углова». Идея создания памятника принадлежит жителям города. Помимо этого в Приангарье именем врача назвали Международную студенческую олимпиаду по хирургии, ее проведут в феврале следующего года.
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