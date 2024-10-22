Памятник выдающему хирургу Федору Углову установили в Иркутской области

— Его имя вписано в историю мировой медицины. Он выполнил более 10 тысяч операций, одну из последних провел накануне столетнего юбилея. Открытие памятника — это не только дань уважения Федору Григорьевичу, но и напоминание о великом земляке и благородности профессии врача, — рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.