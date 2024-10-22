В Волгограде прокомментировали школьный конфликт с хиджабом

Ситуация, которую сегодня обсуждают в СМИ и школьных чатах, произошла в одной из школ Краснооктябрьского района Волгограда. По предварительной информации, одна из учениц школы № 49 пришла на урок в хиджабе, за что получила замечание от учительницы, которая потребовала снять платок. Дальнейший диалог подросток записала на диктофон и выложила в Сеть. Под записью разговора, распространяемой в интернете, появились угрозы учителю.