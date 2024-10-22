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В Волгограде прокомментировали школьный конфликт с хиджабом

В волгоградском муфтияте высказали готовность попытаться примирить ученицу и педагога — обычно для этого требуется не больше одной беседы.

Ситуация, которую сегодня обсуждают в СМИ и школьных чатах, произошла в одной из школ Краснооктябрьского района Волгограда. По предварительной информации, одна из учениц школы № 49 пришла на урок в хиджабе, за что получила замечание от учительницы, которая потребовала снять платок. Дальнейший диалог подросток записала на диктофон и выложила в Сеть. Под записью разговора, распространяемой в интернете, появились угрозы учителю.

Редакция «Волгоградской правды.ру» направила запрос в городской департамент образования с целью выяснить, как школа и семья девочки планируют урегулировать конфликт. На момент публикации комментарии получены не были.

В волгоградском муфтияте готовы вмешаться в ситуацию.

«Каждая школа самостоятельно регулирует вопрос ношения религиозной одежды в своих стенах (прописано в уставе), — сказал официальный представитель муфтията Мурат-Ходжа Абсаматов. — К счастью, в Волгограде платок обычно не вызывает вопросов у учителей. Он является частью веры человека, духовное управление рекомендует выбирать хиджабы максимально приближенные по цвету к школьной форме».

Другое дело — никаб, который не является традиционным для мусульман России. Ношение этого элемента религиозной одежды в светских учреждениях не одобряется.

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