«Народный участковый — 2024» Башкирии: «С детства мечтал помогать людям»

Отметим, что работа участкового требует не только профессиональных навыков, но и человеческого подхода. Под «крылом» Мансура Муратшина четыре территории Абзелиловского района с населением около 3 тысяч человек, а в его обязанности входит профилактическая работа с особыми категориями граждан (например, лицами, находящимися под надзором, и подростками, состоящими на учете), работа с обращениями населения, обеспечение правопорядка на вверенной территории. Люди знают, что могут обратиться к нему как по телефону, так и лично. Участковый всегда выслушает и постарается решить их проблемы. Для местных жителей Мансур Муратшин стал «своим» человеком, который не просто выполняет свои обязанности, а искренне заботится о благополучии каждого.