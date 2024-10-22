«Народный участковый — 2024» Башкирии: «С детства мечтал помогать людям»

В Башкирии завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024». Победителем регионального этапа стал участковый из Абзелиловского района Мансур Муратшин — в его поддержку отдали свои голоса более 95 тысяч граждан. Удивительно, но за звание лучшего участкового старший лейтенант полиции будет уже во второй раз. В 2022 году Мансур Муратшин уже побеждал на региональном этапе и вышел в финал, но тогда до победы ему не хватило совсем немного голосов.
О том, как удается поддерживать порядок в районе и как собирается бороться за победу в этом году, Мансур Маратович лично рассказал в беседе с «КП-Уфа».
«К НАПРЯЖЕННОСТИ ПРИВЫКАЕШЬ».
Карьера Мансура Муратшина началась в 2016 году с должности полицейского патрульно-постовой службы, куда он устроился сразу после окончания юридического колледжа. В 2019 году Мансур Маратович был переведен на должность участкового уполномоченного полиции. И за последние пять лет работы он успел завоевать не только доверие местных жителей, но и уважение коллег.
— Работа действительно сложная и ответственная, — признается Мансур Муратшин. — Большое внимание уделяем профилактической работе, а это целый день на ногах. К такой напряженности привыкаешь и просто исполняешь свои обязанности.
МЕЧТАЛ О ПОГОНАХ ПО ПРИМЕРУ ОТЦА.
С самого детства Мансур Муратшин мечтал служить правому делу по примеру отца, который работал в МЧС. С ранних лет мальчик наблюдал за тем, как его папа рискует собой ради спасения других. Вот и сейчас участковый активно работает с местным населением, решая проблемы и помогая каждому, кто в этом нуждается. Свою работу Мансур Муратшин считает призванием, которое требует мужества и самоотверженности.
Отметим, что работа участкового требует не только профессиональных навыков, но и человеческого подхода. Под «крылом» Мансура Муратшина четыре территории Абзелиловского района с населением около 3 тысяч человек, а в его обязанности входит профилактическая работа с особыми категориями граждан (например, лицами, находящимися под надзором, и подростками, состоящими на учете), работа с обращениями населения, обеспечение правопорядка на вверенной территории. Люди знают, что могут обратиться к нему как по телефону, так и лично. Участковый всегда выслушает и постарается решить их проблемы. Для местных жителей Мансур Муратшин стал «своим» человеком, который не просто выполняет свои обязанности, а искренне заботится о благополучии каждого.
— За меня проголосовали более 95 тысяч жителей, — говорит старший лейтенант. — Это показатель доверия граждан.
Несмотря на напряженный график работы, который часто включает выходные и праздники, Мансур Муратшин не забывает о семье. Мужчина женат и воспитывает двоих сыновей — старшему исполнилось 4 года, а младшему всего 2 месяца. По словам Мансура Маратовича, он — примерный семьянин, который все свободное время посвящает жене и детям.
— Есть те, которые считают работу участкового простой, — смеется полицейский. — Таким я всегда советую попробовать свои силы на нашей службе и узнать на личном опыте — легко это или просто.
НЕ ПРОСТО СЛУЖБА, А ПРИЗВАНИЕ.
Старшего лейтенанта заслуженно ставят в пример молодым коллегам. Для него работа в полиции — не просто служба, а настоящее призвание. При этом Мансур Муратшин звезд с неба не хватает и не стремится к наградам или званиям. Его настоящая награда — это благодарные жители Абзелиловского района, которые знают: рядом с ними всегда есть человек, готовый прийти на помощь. Умение расположить к себе людей делает участкового настоящим профессионалом своего дела.
— Почему я решил во второй раз принять участие в конкурсе? Да просто захотелось. Вижу поддержку и доверие от жителей своего района, поэтому снова захотелось попытать удачу, — признается Мансур Муратшин.