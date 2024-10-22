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Депутаты Заксобрания проверили исполнение инициативных проектов

Завершаются работы в Ангарске и Шелехове.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Почти 4 млн рублей из бюджета Иркутской области в рамках проекта «Есть решение» получила шелеховская школа № 6. На эти средства был переоборудован актовый зал: отремонтировали сцену и инженерные коммуникации, заменили кресла, закупили новое оборудование. Такую инициативу педагогов и родителей поддержала и местная администрация, выделив софинансирование из муниципальной казны.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области, на месте побывал депутат областного парламента Фёдор Саломатов.

— Уверен, это современное пространство вдохновит ребят и педагогический коллектив на новые творческие проекты, — отметил парламентарий.

На торжественном открытии пространства для семейного отдыха в Ангарске побывала депутат Антонина Кокошникова. Этот проект местных активных жителей также был поддержан в рамках проекта «Есть решение». Теперь в одном из микрорайонов города появилась спортивно-игровая площадка под названием «Новые горизонты».

— На открытие площадки пришли целыми семьями, — рассказала Антонина Кокошникова. — Яркие качели и спортивные тренажёры стали настоящей радостью для детей. Весь двор был наполнен весёлым шумом и атмосферой праздника.