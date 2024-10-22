Депутаты Заксобрания проверили исполнение инициативных проектов

На торжественном открытии пространства для семейного отдыха в Ангарске побывала депутат Антонина Кокошникова. Этот проект местных активных жителей также был поддержан в рамках проекта «Есть решение». Теперь в одном из микрорайонов города появилась спортивно-игровая площадка под названием «Новые горизонты».