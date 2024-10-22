Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесничествах Ростовской области завершился пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон завершился в лесах Ростовской области после похолодания.

Источник: Комсомольская правда

22 октября в лесничествах Ростовской области завершился пожароопасный сезон. Возможность природных возгораний снизилась с наступлением более прохладной погоды, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дона.

Приказ подписал глава министерства Михаил Фишкин. Теперь в управлении лесного хозяйства будут анализировать итоги и разрабатывать новые меры по защите от пожаров на следующий год.

Напомним, пожароопасный сезон на территории шести лесничеств Ростовской области действовал с 4 марта 2024 года, с 20 марта требования пожарной безопасности ввели на территории остальных 12 лесничеств.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года на Дону произошло более 2400 ландшафтных пожаров.