22 октября в лесничествах Ростовской области завершился пожароопасный сезон. Возможность природных возгораний снизилась с наступлением более прохладной погоды, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дона.
Приказ подписал глава министерства Михаил Фишкин. Теперь в управлении лесного хозяйства будут анализировать итоги и разрабатывать новые меры по защите от пожаров на следующий год.
Напомним, пожароопасный сезон на территории шести лесничеств Ростовской области действовал с 4 марта 2024 года, с 20 марта требования пожарной безопасности ввели на территории остальных 12 лесничеств.
Ранее стало известно, что с начала 2024 года на Дону произошло более 2400 ландшафтных пожаров.