За неделю 466 кубанцев заболели коронавирусом

Самому младшему зараженному 18 дней, а самому старшему — 95 лет.
Среди заболевших порядка 280 женщин и 180 мужчин. Также порядка 70 зараженных — несовершеннолетние.
По сведениям пресс-службы Оперштаба региона, больше всего случаев COVID-19 выявили в Краснодаре (около 150 заболевших), Новороссийск (около 50 заболевших) и Сочи (более 30 заболевших).
В ведомстве отметили, что за неделю от коронавируса выздоровело 568 граждан. Трех пациентов спасти не удалось.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Славянском, Северском и Динском районах состоятся донорские акции. Специалисты проведут заборы крови ее компонентов у жителей, чтобы пополнить запасы медорганизаций Краснодарского края.