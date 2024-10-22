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За неделю 466 кубанцев заболели коронавирусом

В Краснодарском крае, с 14 по 22 октября, выявили 466 случая коронавируса.

Самому младшему зараженному 18 дней, а самому старшему — 95 лет.

Среди заболевших порядка 280 женщин и 180 мужчин. Также порядка 70 зараженных — несовершеннолетние.

По сведениям пресс-службы Оперштаба региона, больше всего случаев COVID-19 выявили в Краснодаре (около 150 заболевших), Новороссийск (около 50 заболевших) и Сочи (более 30 заболевших).

В ведомстве отметили, что за неделю от коронавируса выздоровело 568 граждан. Трех пациентов спасти не удалось.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Славянском, Северском и Динском районах состоятся донорские акции. Специалисты проведут заборы крови ее компонентов у жителей, чтобы пополнить запасы медорганизаций Краснодарского края.

коронавирус