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Рискуете заплатить штраф 40 тысяч леев: В Молдове сжигать листья и сухую траву даже в своих дворах и огородах запрещено

Агентство окружающей среды предупреждает о штрафах за сжигание сухой листвы.

Источник: xxiveklnr.su

Сжигание сухих листьев и другой растительности — крайне вредная практика. При этом процессе выделяются токсичные вещества, в том числе окись углерода, диоксины, оксиды азота и углеводороды, которые серьёзно влияют на здоровье человека и окружающую среду.

Сжигание растительных остатков также воздействует на почву, воздух и воду, уничтожая естественные среды обитания животных и птиц, а также жизненно важные микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы.

В Агентстве окружающей среды подчёркивают, что сжигание листьев является нарушением закона. Кодекс о правонарушениях РМ в этом случае предусматривает штрафы: от 10 до 15 тысяч леев для физических лиц и от 30 до 40 тысяч леев — для юридических.

Кодекс о правонарушениях РМ в этом случае предусматривает штрафы: от 10 до 15 тысяч леев для физических лиц и от 30 до 40 тысяч леев — для юридических.

штрафы