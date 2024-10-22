Рискуете заплатить штраф 40 тысяч леев: В Молдове сжигать листья и сухую траву даже в своих дворах и огородах запрещено

В Агентстве окружающей среды подчёркивают, что сжигание листьев является нарушением закона. Кодекс о правонарушениях РМ в этом случае предусматривает штрафы: от 10 до 15 тысяч леев для физических лиц и от 30 до 40 тысяч леев — для юридических.