Перебои с мобильным интернетом в Казани связаны с безопасностью саммита БРИКС

Сегодня в Казани фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Среди читателей «Ъ Волга-Урал» 89% сообщили о проблемах с интернетом. Из них 67% отметили, что у них полностью отсутствует доступ к сети, а остальные 22% указали на проблемы со сигналом в центре города.