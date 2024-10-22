«Соревнование за любовь пациентов»: в Уфе наградили победителей конкурса «Клиника года — 2024»

В Уфе на днях подвели итоги проекта издания «Комсомольская правда — Уфа» — «Клиника года — 2024». Уже в восьмой раз прошла церемония награждения лучших, по мнению жителей Башкирии, медицинских учреждений республики.
Целых семь месяцев читатели сайта UFA.KP.RU отдавали свои голоса за те больницы и медицинские центры, которые сами считают наиболее достойными. Жители республики проголосовали в общей сложности более 130 тысяч раз. А всего в народном голосовании было представлено свыше 100 медицинских организаций.
— Как и всегда, «Клиника года» в этом году была встречена и читателями, и участниками с большим нетерпением. Сегодня, по мнению огромной читательской аудитории «Комсомолки», здесь собрались лучшие из лучших. От всего сердца благодарим принявших в проекте активное участие: как тех, кто отдал свой голос, так и номинантов и победителей, — заявила в приветственном слове на церемонии награждения коммерческий директор «Комсомольской правды — Уфа» Кристина Гильманова.
«ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ ГЛАЗАМИ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ».
Заместитель главы Министерства здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова в своей речи отметила, что проект «Клиника года» позволяет обратить внимание граждан на самое главное, ради чего работают медицинские организации, — спасение людей и забота о них.
— Это не премия, которая вручается по оценкам профессионального сообщества. Это действительно народная премия. Я знаю, как медицинские организации ждут результатов голосования, как они волнуются, считают свои рейтинги, как они пытаются опередить своих коллег, которые не менее достойны победы. Это прекрасная возможность взглянуть на себя со стороны глазами наших пациентов. А те, у кого не вышло завоевать награду, смогут проанализировать свою работу и в будущем стать лучше. Это было хоть и профессиональное соревнование, но оно шло за любовь пациентов, — считает Татьяна Владимировна.
Специалист также подчеркнула, что благодаря таким проектам, как «Клиника года», удается делать более престижной профессию, которая порой остается незаметной, но никогда не перестает быть очень необходимой, благородной и трудной.
— Благодаря поддержке «Комсомольской правды — Уфа» мы еще раз обращаем внимание наших жителей на нелегкий труд врача, фельдшера, медсестры, санитарки. Прошедшее голосование позволило не только выделить лучших медицинских работников, но и сблизить их с пациентами, повысить уровень доверия между ними. «Клиника года» способствует организации эффективной обратной связи между пациентами и врачами, а значит, повышению качества медицинской помощи и авторитета врача в целом, — заявила заместитель министра.
Одним из партнеров «Клиники года — 2024» стал Профсоюз работников здравоохранения Башкирии. Председатель организации Рауль Халфин также выступил с обращением к победителям конкурса.
— В наши дни нередко приходится наблюдать потребительское и негативное отношение граждан ко многим аспектам жизни. В частности, достается и медикам, и во многих случаях — несправедливо. Наш профсоюз совместно со средствами массовой информации проводит работу по решению этой проблемы. Мы очень благодарны нашему партнеру, «Комсомольской правде — Уфа», за поддержку медицинских работников и формирование для них позитивного имиджа. Ведь наши медики — это действительно герои и настоящие спасители жизней, а каждое их решение — это маленький подвиг. Наша задача — сплотить сообщество медиков республики: и из государственных организаций, и из частных. Давайте жить дружно и вместе побеждать, — призвал Рауль Магруфович.
Еще одним партнером конкурса стал банк ВТБ. Управляющий организации в Башкирии Станислав Морилов в своей речи не только поздравил представителей медучреждений, но и высказал им слова благодарности.
— В этом зале сегодня собрались представители самой ответственной и важной профессии. Вы сохраняете жизнь нации, выводите на свет наших детей, помогаете нашим родителям дольше быть вместе с нами. За это вам огромное спасибо и земной поклон. Поздравляю всех участников и победителей! — сказал Станислав Михайлович.
19 ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ.
С февраля по август этого года на сайте уфимской «Комсомолки» медучреждения Башкирии боролись за победу в 35 различных номинациях. Все фавориты были удостоены награждения дипломами.
Самой главной номинацией стала «Лучшая государственная многопрофильная больница». Третье место в ней заняла Городская клиническая больница № 18 города Уфа. Кроме того, учреждение стало лучшим еще в трех номинациях «Лучшая государственная клиника в сфере ортопедии и травматологии», «Лучшая клиника в области женского здоровья» и «Лучшая школа для взрослых пациентов с сахарным диабетом». Все четыре награды забрали заместитель главного врача по экономическим вопросам Гузель Арысланова и заведующая отделением по клинико-экспертной работе Регина Есипова.
«Серебро» в ключевой номинации выиграла Городская клиническая больница № 21 города Уфы. Главный врач учреждения Радик Надыргулов также получил два диплома за победу в номинациях «Лучшая поликлиника для взрослых по медицинской профилактике» и «Лучшая государственная клиника в области челюстно-лицевой хирургии».
Ну, а самой лучшей государственной многопрофильной больницей Башкирии, по мнению читателей «Комсомолки», в этом году стала Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова. Также ей удалось победить в еще целых девяти номинациях: «Лучший роддом Башкирии», «Лучший государственный диагностический центр с собственной лабораторией», «Лучшая государственная клиника в области урологии», «Лучшая государственная клиника в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний», «Лучшая клиника в области колопроктологии», «Лучшая клиника в области пульмонологии», «Лучшая клиника в сфере рентгенохирургических методов диагностики и лечения», «Лучшая государственная клиника по лечению варикозной болезни» и «Лучшая государственная клиника в области гастроэнтерологии». 10 дипломов получила заместитель главного врача РКБ по организационно-методической работе Динара Кулова.
Диплом победителя в номинации «Лучшая частная многопрофильная клиника» получила уфимская клиника «МД плюс». За дипломом на сцену поднялась Ирина Авдеева.
В номинации «Лучший специализированный медицинский центр» победу одержал Республиканский клинический онкологический диспансер. Награду приняли заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Роберт Рахимов и заместитель главного врача по экономическим вопросам Елена Алиева.
Диплом победителя в номинации «Лучшая детская государственная больница» получила Республиканская детская клиническая больница в лице главного врача Людмилы Семавиной.
Лучшей государственной стоматологией для взрослых признана Стоматологическая поликлиника № 6 города Уфа. Диплом победителя получили главный врач Сергей Викторов и заведующая хозрасчетным отделением Ирина Галлямова.
Сеть клиник «Меги» победила в номинации «Лучшая частная взрослая стоматология». Награду вручили заместителю главного врача Наталье Бережной и заведующей офтальмологическим отделением Марии Ситдиковой.
По итогам голосования Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней стал лучшей государственной офтальмологической клиникой. Диплом получил заместитель главного врача по медицинской части Тимур Гильманшин.
Лучшей частной офтальмологической клиникой в рамках голосования на сайте «Комсомольская правда — Уфа» признаны Центры лазерного восстановления зрения «OPTIMED», диплом вручили врачу-офтальмологу Тагиру Дибаеву.
Уфимский офтальмологический центр «Окуляриус» победил в номинации «Лучшая частная детская офтальмологическая клиника», награду получили генеральный директор учреждения Жамиля Ахметгареева и старший менеджер Земфира Рафикова.
Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ» одержал победу в номинациях «Лучшая частная клиника в сфере ортопедии и травматологии» и «Лучшая клиника по лечению позвоночника и суставов». Оба диплома были вручены управляющей уфимским филиалом Екатерине Крайцер и главному врачу Фердинанду Богданову.
Диплом «Лучшая детская поликлиника» присужден детской поликлинике № 3 города Уфа, награду получила главный врач Нурсиля Абсалямова.
Сразу в двух номинациях, «Лучшая государственная клиника в области нейрохирургии» и «Лучшая государственная клиника в области реабилитации и восстановления здоровья взрослого населения», победила уфимская клиническая больница скорой медицинской помощи. Оба диплома забрали заведующая организационно-методическим отделом Гузель Глимшина и заведующая отделением медицинской реабилитации Татьяна Столярова.
Одновременно в трех номинациях «Лучшая поликлиника для взрослых», «Лучшая поликлиника для взрослых с дневным стационаром» и «Лучшая женская консультация с программой заботы о женщинах элегантного возраста», удалось победить уфимской поликлинике № 43. Дипломы вручили главному врачу Андрею Палтусову, заведующей организационно-методическим отделом Марине Латушковой и заведующей женской консультацией Елене Ушаковой.
Директор «Юматово» Андрей Степков и руководитель рекламного отдела здравницы Олеся Хисамутдинова получили диплом за присужденное благодаря голосам читателей «Комсомолки» звание лучшего санатория.
Лучшей частной клиникой по лечению варикозной болезни по итогам народного голосования стала уфимская Клиника современной флебологии. Награда была вручена руководителю организации Азату Хафизову.
Звания лучшего центра лечения боли удостоилась уфимская «Клиника Эксперт». Диплом получили исполнительный директор Эльвира Ашурова и главный врач Юлия Богданова.
Лучшей клиникой города с населением до 200 тысяч человек признали больницу № 1 города Октябрьский.
«ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ-МЕДИКОВ».
Председатель Профсоюза работников здравоохранения Башкирии Рауль Халфин в беседе с «КП-Уфа» поделился, что проект «Клиника года» имеет большое значение для медицинских работников региона.
— Конкурс уже традиционный, медики республики его ждут. Очень масштабный, охватывает сотни медицинских организаций. Демократичный, прозрачный. И самое главное — очень полезный для медиков с точки зрения обратной связи от пациентов, признания их заслуг. В итоге это хороший вклад в профилактику выгорания медиков и в сплочение сообщества работников здравоохранения республики. Население, пациенты должны знать своих героев-медиков, а медики слышать слова признания их заслуг. Спасибо «Комсомольской правде — Уфа» за конкурс, и ждем продолжения! — заявил Рауль Магруфович.
Также о своих впечатлениях от прошедшего конкурса рассказала и заместитель главы Министерства здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова.
— В 2024 году народным голосованием определены действительно достойные победители конкурса, пользующиеся заслуженным доверием пациентов. Для медицинских работников премия по итогам народного голосования — это общественное признание огромного труда и терпения, отданных душевных сил и бессонных ночей, выездов по санитарной авиации, тяжелых операций и счастливых выздоровлений. Вручение премии традиционно прошло в торжественной и теплой обстановке, за что отдельное спасибо организаторам и спонсорам проекта, — сказала чиновница.
По словам главного врача уфимской клинической больницы № 21 Радика Надыргулова, «Клиника года» мотивирует медицинские организации и ее сотрудников развиваться и ставить перед собой смелые и амбициозные цели.
— Уникальный проект дает возможность жителям республики познакомиться с лучшими врачами и клиниками. Нам приятно быть призером в номинации «Лучшая государственная многопрофильная больница» несколько лет подряд, это говорит о том, что команда ГКБ № 21 города Уфа стабильна и надежна. Мы стремимся к новым достижениям и повышению доступности и качества оказания медицинской помощи, — поведал Радик Буранбаевич.
В разговоре с «Комсомолкой» управляющий банка ВТБ в Башкирии Станислав Морилов назвал Министерство здравоохранения республики ключевым и важный партнером организации. По его словам, то, что обладателями дипломов «Клиника года — 2024» стали поликлиники, больницы и медицинские центры, которые выбрали сами пациенты, говорит о профессионализме сотрудников учреждений-победителей.
— Нам приятно являться почетным гостем на данном торжественном мероприятии. От имени Банка ВТБ поздравляем лучшие клиники Республики Башкортостан. Невозможно недооценивать значимость профессии медицинских работников в повседневной жизни общества. Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют укреплению важности профессии Врача, сохранению и поддержке здоровья среди населения республики. Банк ВТБ на ежегодной основе поддерживает учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения, в реализации программ доступной медицинской помощи и регулярно участвует в различных мероприятиях. Мы выражаем огромную благодарность всем сотрудникам медицинских профессий за их призвание и труд, от которого зависят жизни людей, — заявил Станислав Михайлович.