«Соревнование за любовь пациентов»: в Уфе наградили победителей конкурса «Клиника года — 2024»

— Это не премия, которая вручается по оценкам профессионального сообщества. Это действительно народная премия. Я знаю, как медицинские организации ждут результатов голосования, как они волнуются, считают свои рейтинги, как они пытаются опередить своих коллег, которые не менее достойны победы. Это прекрасная возможность взглянуть на себя со стороны глазами наших пациентов. А те, у кого не вышло завоевать награду, смогут проанализировать свою работу и в будущем стать лучше. Это было хоть и профессиональное соревнование, но оно шло за любовь пациентов, — считает Татьяна Владимировна.