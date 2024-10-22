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До +15 тепла обещают в Волгоградской области 23 октября

Синоптики прогнозируют потепление в Волгограде и области.

Сейчас в Олбани: +10° 0 м/с 93% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Непогода, которая пришла в Волгоградскую область вместе с холодным фронтом и арктическими воздушными массами, сменится на тепло. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в среду, 23 октября, ожидается до +15 градусов. Речь о южных районах области. Средняя же температура будет варьироваться в районе +10 градусов. В Волгограде завтра днем обещают +13…+15 тепла.

Ночью в регионе резко похолодает. Синоптики прогнозируют +3…+8 градусов, (при прояснении до 0º). Осадков в этот день не будет. Ветер сменится на юго-западный, порывы достигнут 8−13 метров в секунду. Также ночью и утром вероятен туман.