До +15 тепла обещают в Волгоградской области 23 октября

Непогода, которая пришла в Волгоградскую область вместе с холодным фронтом и арктическими воздушными массами, сменится на тепло. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в среду, 23 октября, ожидается до +15 градусов. Речь о южных районах области. Средняя же температура будет варьироваться в районе +10 градусов. В Волгограде завтра днем обещают +13…+15 тепла.