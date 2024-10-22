Болбатовский: все больше белорусов выбирают для отдыха наши здравницы

Говоря о доступности, Геннадий Болбатовский сравнил период до Covid-19 и нынешний период. «Тогда в здравницах было 60% белорусских граждан и 40% иностранцев. На протяжении последних 2−3 лет, когда ситуация стабилизировалась, соотношение изменилось. Теперь 70% — граждане Республики Беларусь, 30% — иностранные граждане. Поэтому с точки зрения цифр и удельного веса доступность для граждан нашей страны достаточно высокая», — сказал он.



За 9 месяцев текущего года 600 тыс. граждан Беларуси прошли оздоровление или лечение с использованием льгот и средств республиканского бюджета, а также фонда государственного социального страхования.



Геннадий Болбатовский также подчеркнул, что санатории в Беларуси работают в рыночных условиях и предложение соответствует спросу. «Если сегодня 100% заполняемость на протяжении большей части 9 месяцев, то речь идет, наверное, об адекватности цен. Если вернуться к абсолютным цифрам, то по итогам 9 месяцев стоимость 1 койко-дня в свободной реализации в стандартном двухместном номере составляет Br110. Рост по сравнению с прошлым годом — в пределах 5%. Это укладывается в рамки макроэкономических показателей», — подчеркнул он.



Стоит цель увеличения экспорта услуг. По словам директора, на данный момент в наши здравницы в основном приезжают россияне, но также заинтересованность проявляют жители прибалтийских стран. «На протяжении 9 месяцев мы отслеживали информацию. Практически каждый день около 150 жителей прибалтийских стран у нас находятся», — добавил Геннадий Болбатовский.