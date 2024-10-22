Павлодарку наказали за поведение ее собаки

В акимате прокомментировали ситуацию. А зооловонтеры Павлодара рассказали о бродячих собаках, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей. У всех животных есть бирки и чипы, которые ставят только в специализированном центре временного содержания бродячих животных.