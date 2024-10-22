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Кендрик Ламар рассказал, во время записи какой песни он плакал

По словам артиста, это был последний раз, когда он позволил себе слезы.

Источник: Звук

По словам артиста, это был последний раз, когда он позволил себе слезы.

В интервью соул-исполнительнице SZA для Harper’s Bazaar Кендрик признался, что композиция из альбома Mr. Morale & The Big Steppers (2022) «очень глубокая» для него. В лирике музыкант рассказывает о своей психологической травме детства, связанной с насилием над его матерью, и вине за измену своей жене Уитни Элфорд.

Также Ламар отметил, что впервые заплакал на сцене в 2011-м, выступая с Dr. Dre и Снуп Доггом. Исполнитель уточнил, что не жалеет о тех эмоциях: «Я увидел, как вся проделанная мной работа оживает в тот момент».

В том же разговоре артист объяснил смысл текста в своем диссе на Дрейка Not Like Us.