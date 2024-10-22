Кендрик Ламар рассказал, во время записи какой песни он плакал

В интервью соул-исполнительнице SZA для Harper’s Bazaar Кендрик признался, что композиция из альбома Mr. Morale & The Big Steppers (2022) «очень глубокая» для него. В лирике музыкант рассказывает о своей психологической травме детства, связанной с насилием над его матерью, и вине за измену своей жене Уитни Элфорд.