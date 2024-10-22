ФСБ опубликовала видео, где экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии

Экс-сенатор содержится в знаменитой своей строгими порядками колонии ИК-6 («Черный дельфин») в Оренбургской области. Учреждение получило свое неофициальное название по сооружнному в ее дворе руками заключенных фонтану со скульптурой, изображающей черного дельфина. В колонии содержатся не только пожизненно заключенные, но и заключенные с общим режимом. В ИК поддерживается строгая изоляция от контактов между осужденными.