Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах?

В школах Казахстана заканчивается первая четверть. В Комитете среднего образования Министерства просвещения РК сообщили, что осенние каникулы продлятся семь дней — с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.