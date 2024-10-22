Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибайское предприятие задолжало сотрудникам более 25 миллионов рублей

В Башкирии предприятие не платило 130 сотрудникам зарплату четыре месяца.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Сибай предприятие задолжало сотрудникам более 25 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

ООО «ДИП-Строй» на протяжении четырех месяцев не выплачивала заработную плату 130 работникам. Компанию привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата заработной платы». В суд направили иски о взыскании долга. Кроме того, по материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

В итоге трудовые права сотрудников удалось восстановить, а задолженность перед ними погасили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.