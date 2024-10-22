Сибайское предприятие задолжало сотрудникам более 25 миллионов рублей

В башкирском городе Сибай предприятие задолжало сотрудникам более 25 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
ООО «ДИП-Строй» на протяжении четырех месяцев не выплачивала заработную плату 130 работникам. Компанию привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата заработной платы». В суд направили иски о взыскании долга. Кроме того, по материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
В итоге трудовые права сотрудников удалось восстановить, а задолженность перед ними погасили.
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