Сибайское предприятие задолжало сотрудникам более 25 миллионов рублей

ООО «ДИП-Строй» на протяжении четырех месяцев не выплачивала заработную плату 130 работникам. Компанию привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата заработной платы». В суд направили иски о взыскании долга. Кроме того, по материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».