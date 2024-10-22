Разработана ионно-плазменная технология переработки ядерного топлива

Схожим образом, по словам физиков, можно перерабатывать и ядерное топливо и извлекать из него до 99% расщепляющихся веществ, мешающих его повторному использованию или особенно ценных для промышленности, науки и медицины. Для этого достаточно поместить топливные таблетки в специальную разделительную трубу и пропустить через нее аргоновую плазму, нагревая при этом топливо до температуры в 2,6 тыс. градусов Цельсия.