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В Ростове-на-Дону открылся новый Центр финансовой грамотности

Ростовчане всех возрастов смогут больше узнать об управлении финансами и киберзащите.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице открыл свои двери Центр финансовой грамотности Сбера, на базе которого эксперты будут проводить занятия для ростовчан. Местные жители смогут узнать, как управлять своими финансами и инвестициями, и как защитить свои средства от мошенников.

Планируется, что лекции и интерактивы будут проводиться специалистами банка как на собственной площадке, так и на территории донских компаний, ассоциаций, фондов, университетов и других учреждений. Слушателями таких занятий могут стать жители Ростова и области разных возрастов: от школьников до пенсионеров.

В рамках открытия прошла первая лекция, участниками которой стали студенты экономического факультета и факультета управления ЮФУ.

— Финансовая грамотность должна быть доступна каждому. Наш проект призван дать знания от экспертов в сфере финансов и киберзащиты всем желающим. Мы особенно рады, что первыми участниками проекта стали студенты, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Он также рассказал, что многие из студентов уже интересовались темой инвестирования, некоторые из них имеют депозиты, а кто-то открыл кредитную карту. Центр финансовой грамотности предоставит им больше полезной информации и поможет быстрее стать материально независимыми.

После занятий ребятам продемонстрировали, как работает главный офис банка. Следующая лекция для студентов от руководителей банка пройдет на площадке Южного федерального университета.