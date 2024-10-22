В Ростове-на-Дону открылся новый Центр финансовой грамотности

Планируется, что лекции и интерактивы будут проводиться специалистами банка как на собственной площадке, так и на территории донских компаний, ассоциаций, фондов, университетов и других учреждений. Слушателями таких занятий могут стать жители Ростова и области разных возрастов: от школьников до пенсионеров.