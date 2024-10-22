Лечили аллергию, а оказался рак: 13-летнему кадету с онкологией из Ростовской области собрали три миллиона на лечение

13-летний подросток из Шахт Илья Шкодин борется с тяжелым недугом. У него острый миелобластный лейкоз. По словам 43-летней мамы Екатерины, диагноз поверг в шок всю семью. Раньше Илья болел только сезонными простудами.
ДУМАЛИ, ЧТО АЛЛЕРГИЯ.
Долгое время грозная болезнь не проявлялась. Лишь в последние месяцы Илья начал жаловаться на усталость. Мама мальчика списывала повышенную утомляемость на учебную нагрузку.
В прошлом году подросток перевелся из обычной школы в кадетский корпус. Илья принял это решение после того, как его отец отправился в зону СВО как мобилизованный.
— С учебой в корпусе сын справлялся, получал четверки и пятерки. Его взяли в барабанщики. Домой приезжал на выходные. Стала замечать, что в субботу и воскресенье Илюша спит днем. Раньше за ним такого не наблюдалось. Думала, что это связано с адаптацией к новому коллективу и общей усталостью.
Но на летних каникулах Илья по-прежнему жаловался на утомляемость. Он практически не выходил во двор погулять с другими мальчишками. Все больше времени проводил дома за компьютером.
В конце августа у школьника появилась сыпь. Сначала Екатерина решила, что это аллергия. Но привычные способы лечения уже помогали. Мать повела сына в больницу.
— Результаты простого анализа крови привели меня в шок. У ребенка уровень тромбоцитов был 30 при норме 170, — говорит Екатерина.
«НАС НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ».
Илью на скорой помощи отвезли в Ростов. Здесь подростку и диагностировали онкологию. Из донской столицы Илью отправили в Москву в клинику Блохина.
На тот момент подростку срочно требовалось дорогостоящее лечение — лекарство за три миллиона рублей. Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд.
— Можно сказать, что три миллиона собрали мгновенно! Наверное, недели за две. Деньги присылали из разных регионов, начиная от Владивостока, заканчивая Кавказом. Отозвались и жители Шахт. Нас не оставили в беде. Хочу сказать всем этим неравнодушным людям огромно спасибо!
«МЫ НЕ МОЖЕМ СТАТЬ ДОНОРАМИ».
Сейчас первый этап лечения позади.
-У Ильи обнаружили агрессивный ген, который нужно было подавить. После курса химиотерапии состояние сына стабилизировалось. Сейчас можно проводить операцию — пересадку костного мозга.
К сожалению, родители Ильи не могут стать его донорами. Врачи подберут мальчику донора из базы.
— Нам скажут только его пол. А через два года после операции, когда все будет позади, по нашему желанию уже расскажут, как связаться с человеком, чтобы сказать ему спасибо.
Но перед полным выздоровлением, а родители уверены, что так оно и будет, необходимо сделать пересадку тканей костного мозга.
Операция стоит 900 тысяч рублей. Сейчас благотворительный фонд старается собрать эту сумму, от которой зависит будущее подростка.
— Я точно знаю, что у нас все получится. Мы настроены только на победу, — добавила Екатерина.