В МАИ разработали систему предупреждения отказов автомобилей

«Принцип работы нашей системы можно проиллюстрировать на примере перегорающей лампочки. Лампа накаливания перед тем, как перегореть, начинает то ярче гореть, то, наоборот, тускнеет, то начинает моргать. Если вовремя отследить эти признаки, то можно своевременно предупредить перегорание. Точно также и с автомобилями: существует ряд критических параметров, которые сигнализируют о будущей поломке, и если нам удастся обнаружить такое сочетание в еще работающих машинах, то мы сможем предсказать скорую поломку и своевременно ее устранить», — заявил разработчик системы, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Роман Ким, чьи слова приводятся в сообщении.