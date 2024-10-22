В МАИ разработали систему предупреждения отказов автомобилей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали программу, которая на основе анализа ключевых параметров предсказывает возможные отказы техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Принцип работы нашей системы можно проиллюстрировать на примере перегорающей лампочки. Лампа накаливания перед тем, как перегореть, начинает то ярче гореть, то, наоборот, тускнеет, то начинает моргать. Если вовремя отследить эти признаки, то можно своевременно предупредить перегорание. Точно также и с автомобилями: существует ряд критических параметров, которые сигнализируют о будущей поломке, и если нам удастся обнаружить такое сочетание в еще работающих машинах, то мы сможем предсказать скорую поломку и своевременно ее устранить», — заявил разработчик системы, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Роман Ким, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработанная в МАИ система отрабатывалась на первичных данных, снятых с бортовых регистраторов автомобилей компании КАМАЗ. Команда исследователей анализировала сочетания 20 ключевых параметров, которые характеризуют работу силовой установки, электросистемы, системы управления, такие как передача, скорость, обороты двигателя, температура, давление масла. Система анализировала выборку из десяти автомобилей «вслепую», не зная, в какой момент и какой именно автомобиль сломался, и сумела предсказать несколько поломок.
«Подобные модели можно разработать и для других типов автомобилей, любого вида транспорта, где можно снимать первичную информацию о процессах его функционирования, в том числе и для самолетной авиации. Собственно, изначально эта система и разрабатывалась для оценки состояния и предсказания отказов авиационной техники. Мы обрабатывали данные различных типов воздушных судов и показывали эффективность применения нашей методики», — отметил разработчик.