МАРТ предупредил «Могилевоблавтотранс» после жалоб автоперевозчиков и ИП

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение в отношении «Могилевоблавтотранса» из-за нарушений в сфере естественных монополий, сообщает пресс-служба МАРТ.
Так, антимонопольное ведомство поступили обращения от автомобильных перевозчиков пассажиров и ИП, сообщивших, что при заключении договоров об оказании услуг пассажирским терминалом «Могилевоблавтотранс» навязывает обязательное условие одновременно реализовывать билеты и багажные квитанции через кассы терминалов и систему оплаты konduktor.by. Однако правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совмина (№ 972 от 30 июня 2008-го), не устанавливают обязанность автоперевозчика продавать билеты исключительно в кассах.
При этом «Могилевоблавтотранс» оказывает услуги транспортных терминалов и предоставляет перевозчикам платформы для посадки и высадки пассажиров на автовокзале и автостанциях Могилевской области. Такие услуги относятся к сфере естественных монополий, что накладывает на субъект ограничения. И одним из таких ограничений является запрет на навязывание потребителям условий доступа к услугам сферы естественных монополий.
МАРТ выдало «Могилевоблавтотрансу» предупреждение. При его исполнении установление факта нарушения законодательства о естественных монополиях будет прекращено.
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