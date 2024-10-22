МАРТ предупредил «Могилевоблавтотранс» после жалоб автоперевозчиков и ИП

При этом «Могилевоблавтотранс» оказывает услуги транспортных терминалов и предоставляет перевозчикам платформы для посадки и высадки пассажиров на автовокзале и автостанциях Могилевской области. Такие услуги относятся к сфере естественных монополий, что накладывает на субъект ограничения. И одним из таких ограничений является запрет на навязывание потребителям условий доступа к услугам сферы естественных монополий.