Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пригородных поездов Петербурга с 27 октября изменится график

Расписание движения электричек скорректировали в связи с сезонным снижением потока пассажиров, сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Поезд.
Источник: КрасЖД

С воскресенья 27 октября 2024 года изменятся графики движения электропоездов на Московскому, Северному, Финляндскому, Витебскому, Балтийскому направлениям Октябрьской железной дороги (ОЖД). В летнее и весеннее время пассажиры активнее пользуются электричками, следуя на дачные участки для отдыха и сезонных работ. В зимний период продажи билетов на пригородные поезда снижаются.

Новое расписание электричек доступно для пассажиров на официальном сайте СЗППК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, получить информацию о движении электропоездов можно на станциях и вокзалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в 2025 году в регионе собираются запустить новый электропоезд «Финист», представляющий собой российский аналог поезда «Ласточка». По предварительной информации, первые составы «Финиста» начнут перевозить пассажиров уже в первом квартале 2025 года. Но перед этим им предстоит пройти соответствующие испытания.