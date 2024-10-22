У пригородных поездов Петербурга с 27 октября изменится график

С воскресенья 27 октября 2024 года изменятся графики движения электропоездов на Московскому, Северному, Финляндскому, Витебскому, Балтийскому направлениям Октябрьской железной дороги (ОЖД). В летнее и весеннее время пассажиры активнее пользуются электричками, следуя на дачные участки для отдыха и сезонных работ. В зимний период продажи билетов на пригородные поезда снижаются.
Новое расписание электричек доступно для пассажиров на официальном сайте СЗППК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, получить информацию о движении электропоездов можно на станциях и вокзалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее стало известно, что в 2025 году в регионе собираются запустить новый электропоезд «Финист», представляющий собой российский аналог поезда «Ласточка». По предварительной информации, первые составы «Финиста» начнут перевозить пассажиров уже в первом квартале 2025 года. Но перед этим им предстоит пройти соответствующие испытания.