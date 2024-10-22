У пригородных поездов Петербурга с 27 октября изменится график

Ранее стало известно, что в 2025 году в регионе собираются запустить новый электропоезд «Финист», представляющий собой российский аналог поезда «Ласточка». По предварительной информации, первые составы «Финиста» начнут перевозить пассажиров уже в первом квартале 2025 года. Но перед этим им предстоит пройти соответствующие испытания.