Коридор школы в Воронеже украсили оружием из зоны СВО

— Сейчас в каждой школе есть музей. Все себе представляют музей как отдельное помещение, закрытое на ключ, куда сложены всякие прялки, самовары и всё остальное, и, как правило, его открывают, когда приходит кто-нибудь важный или когда детей собирают на экскурсии. У нас нет отдельного помещения. Мы решили это сделать в холле. Там у нас установлено знамя, его привезли бойцы из Донецка, а также вывеска про погибшего солдата, нашего ученика. Мы сейчас пытаемся оборудовать такое тематическое место. Там у нас линейки проходят и всё остальное. Суть в связи поколений нынешних с предыдущими. Мы пока только оформляем. Вот нам привезли оттуда из-за ленточки. Мы собираем эти вещи у себя, это должно быть наглядно, дети в холле бегают и всё время это видят, а не то, что в отдельном кабинете, куда водили раз в год на экскурсию. Пока это только задумка. Такой патриотический уголок мы делаем, — цитирует директора «Подъем».