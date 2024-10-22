Коридор школы в Воронеже украсили оружием из зоны СВО

В коридоре воронежской школы № 87 разместили военные экспонаты из зоны специальной военной операции. Кадры опубликовали в социальных сетях во вторник, 22 октября. Среди экспонатов можно увидеть макеты боевых дронов и ручной гранатомет. Оружие закрепили под потолком.
В городском управлении образования корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что в школе идет оформление музея боевой славы. На размещенных в социальных сетях фото — часть предметов будущей экспозиции, которые переданы школе и стали экспонатами военной тематики.
— Добавим, что музеи боевой славы созданы во многих школах, отражают разные этапы истории России и их деятельность направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, — указали в управлении.
Издание «Подъем» также публикует комментарий директора школы Владимира Василенко:
— Сейчас в каждой школе есть музей. Все себе представляют музей как отдельное помещение, закрытое на ключ, куда сложены всякие прялки, самовары и всё остальное, и, как правило, его открывают, когда приходит кто-нибудь важный или когда детей собирают на экскурсии. У нас нет отдельного помещения. Мы решили это сделать в холле. Там у нас установлено знамя, его привезли бойцы из Донецка, а также вывеска про погибшего солдата, нашего ученика. Мы сейчас пытаемся оборудовать такое тематическое место. Там у нас линейки проходят и всё остальное. Суть в связи поколений нынешних с предыдущими. Мы пока только оформляем. Вот нам привезли оттуда из-за ленточки. Мы собираем эти вещи у себя, это должно быть наглядно, дети в холле бегают и всё время это видят, а не то, что в отдельном кабинете, куда водили раз в год на экскурсию. Пока это только задумка. Такой патриотический уголок мы делаем, — цитирует директора «Подъем».
Ранее бойцы СВО передали в музей воронежской школы № 90 небольшой беспилотник из числа тех, к которым зачастую крепят взрывчатку. Такие дроны-камикадзе наши бойцы на передовой стараются уничтожить еще в воздухе, после чего, как правило, найти какую-либо деталь от аппарата весьма проблематично. Поэтому обезвреженный дрон, который практически целым был доставлен в Воронеж из зоны проведения специальной военной операции, стал по-настоящему редким экспонатом школьного музея.