Зубров хотят разводить в Нижегородской области

Возможность разведения зубров на территории Нижегородской области обсудили на заседании комитета регионального Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам во вторник, 22 октября.
На протяжении многих лет во Владимирской области и в республике Мордовия успешно ведется работа по восстановлению популяции зубров, животные обитают в национальных парках и заповедниках.
Что касается Нижегородской области, то сейчас в регионе наблюдается нехватка площадей ареала обитания зубров.
По словам директора ФГБУ Государственный заповедник «Керженский», главного госинспектора в области охраны окружающей среды Ильдара Казакова, возможным местом для разведения этих животных рассматривается Пустынский участок, который входит в состав национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева.
«Однако его территория все же недостаточна для обеспечения жизнедеятельности зубров», — подчеркнул он.
Также существующие охотничьи угодья и населенные пункты создают дополнительные сложности. Увеличение численности зубров может привести к их миграции за пределы защищенных территорий.
Депутаты Заксобрания считают, что необходима поддержка местных властей и научного сообщества для создания программы по восстановлению зубров в регионе. Важно разработать план по зонированию территорий для обеспечения их выживания.
Ранее сообщалось, что зубры пришли к жителям села в Вачском округе.